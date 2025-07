Viola, Simonetti saluta: “Reggio è casa, vi porterò con me”

StrettoWeb

Capitano sì, vicecapitano no. Sembravano i due rinnovi più ‘certi’, quelli dai quali rifondare. E, invece, non è stato così. Manu Fernandez rinnova con la Viola, Ilario Simonetti dice addio. Il talento di Stilo pronto a trasferirsi al Latina. Il cestista reggino ha salutato compagni, società e tifosi con un dolce post sui social nel quale ha raccontato l’attaccamento verso i colori neroarancio in questi due anni vissuti in riva allo Stretto fra gioie e dolori.

“Dopo due anni intensi, è arrivato il momento di salutare questa squadra che è stata molto più di un semplice gruppo: è stata casa, famiglia, e battaglia condivisa. In questi due anni abbiamo lottato insieme, vinto, perso, imparato, riso e sudato ogni singolo allenamento e partita. Grazie a chi ha fatto parte di tutto questo. Si chiude un capitolo, ma porto tutto con me. Grazie di tutto. Ci si vede in campo, da qualche parte“, ha scritto sui social Simonetti.