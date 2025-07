Viola, si riunisce il Supporters Trust: l’omaggio a Mafrici e Favano, il progetto in Senegal e il futuro neroarancio

StrettoWeb

Tempo di bilanci, strizzando l’occhio anche al futuro, per il Supporters Trust della Viola Basket che si è riunito in Assemblea ordinaria presso lo “Sporting Stelle del Sud” a Pentimele chiamando a raccolta gli storici soci fondatori e non solo. Il Presidente Maurizio Marino, in apertura dei lavori, ha tenuto a ricordare i compianti Pietro Mafrici e Pasquale Favano, tifosi storici della compagine neroarancio a cui è stato tributato un lungo applauso da parte dei presenti.

Dopo i ringraziamenti di rito, l’Assemblea ha proceduto all’approvazione all’unanimità dei punti previsti all’Odg: Approvazione bilanci associativi consuntivo e preventivo ed elezione della nuova segretaria, Marcella Giustra che proseguirà anche nel suo incarico di addetto stampa del Trust.

Conclusi gli adempimenti amministrativi il dibattitto è entrato nel vivo con l’intervento dei presenti che hanno consentito di analizzare, offrendo una disanima approfondita, sulla stagione appena conclusa. Ognuno ha portato il proprio contributo mettendo sul tavolo idee e proposte progettuali tra le quali: l’organizzazione di un tifo più omogeneo e compatto, altresì, allargando il bacino della tifoseria ed una programmazione puntuale delle trasferte affinché la squadra possa contare sul sostegno della sua tifoseria anche fuori casa.

Il Supporters Trust, da sempre promotore di iniziative a carattere sociale rivolte all’inclusione, ha edotto i partecipanti del lodevole progetto, curato da William Locicero coadiuvato da Emilia Mallamaci (membri del Direttivo del sodalizio) con il quale sono stati donati 10 palloni ai bambini del Senegal grazie al contributo dell’ex giocatore Viola, Yande Fall. Un gesto importante che sottolinea la bontà dell’Associazione che nasce per supportare la squadra ma, al contempo, testimonia la sensibilità di portare avanti valori fondamentali quali uno sport sano, soprattutto, tra i giovani e l’inclusione.

Associarsi al Trust rappresenta non solo un atto d’amore per la nostra storica società ma significa sposare un progetto più ampio che ha l’obiettivo di unire, aggregare e supportare a 360°, una realtà radicatasi profondamente nel nostro territorio e nei nostri cuori. Per tali motivazioni è essenziale rimanere uniti: “Con il talento si vincono le partite, ma è con il lavoro di squadra e l’intelligenza che si vincono i campionati”, citando il grande Micheal Jordan.

E’ il momento di ricompattarsi e guardare con fiducia al futuro. Nei prossimi giorni, ha evidenziato il Presidente Marino, che da sempre si spende con dedizione alla causa neroarancio, verranno forniti ulteriori dettagli per il rinnovo della tessera sociale e per aderire al Trust.