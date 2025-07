Viola, zampata di mercato: Mattia Zampa è neroarancio

StrettoWeb

La Pallacanestro Viola è lieta di comunicare di aver acquisito le prestazioni dell’esterno triestino Mattia Zampa. Mattia, classe 1999, 195 cm, è un atleta duttile e talentuoso cresciuto cestisticamente nelle giovanili dell’Azzurra Trieste. Esterno capace di ricoprire più ruoli, il giocatore unisce tecnica individuale ad un notevole atletismo.

Dopo le esperienze giovanili ed un passaggio attraverso la Servolana di coach Pozzecco, papà di Gianmarco (durante il quale è arrivata una convocazione azzurra in Under 20) Mattia Zampa si è spostato a Faenza in serie B per due stagioni, giocando successivamente a Montecatini Terme (dal 2020 al 2022), per poi approdare a Salerno dove ha disputato con la formazione campana diversi campionati fino alla scorsa stagione in serie B nazionale.

Mattia approda in riva allo Stretto per fare bene e portare dinamismo, atleticità e voglia di mettere a frutto le proprie doti a servizio della società neroarancio. Le sue caratteristiche infatti, a partire dal gioco senza palla, consentono l’impiego in più ruoli e l’adattamento alle necessità della squadra. Mattia Zampa è un giocatore tosto e dinamico con grande grinta e motivazioni.

Queste le sue prime dichiarazioni: “sono carico per questa occasione che mi si è presentata. Ho accolto con entusiasmo l’invito della società che credo abbia come me voglia di fare bene. Reggio Calabria è una piazza storica che sicuramente merita una pallacanestro di buon livello e questo non può che essere di grande stimolo per tutti. Non vedo l’ora di incontrare il gruppo squadra e ricevere il calore della tifoseria che ho potuto già apprezzare da avversario“.