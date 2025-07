Viola, conferma importante: Ani resta neroarancio

StrettoWeb

La Pallacanestro Viola Reggio Calabria è lieta di comunicare che l’atleta Uchenna Ani sarà nel roster della stagione 25/26. Uchenna Ani, nato a Firenze nel 2000, 198 cm, formatosi nel settore giovanile del Sancat Firenze, ha giocato da protagonista in diversi campionati under.

Durante l’annata agonistica 2018/19 Uchenna partecipa al campionato di Serie C Gold Toscana con la Libertas Basket Montale e gioca le due stagioni successive con la Scandone Avellino.

Con il club campano, Uchenna colleziona cifre significative con quasi una doppia-doppia di media segnata per partita.

Nella stagione 21/22 Ani gioca a Cassino con la Virtus per passare poi a Salerno alla Power dove conclude la stagione 23/24 con i Playoff.

Stagione esaltante nella regular season 24/25 con la Viola, Uchenna insieme ai compagni trascina la squadra in vetta alla classifica con prestazioni di livello tecnico e atletico notevoli, grande precisione ai liberi e giocate balistiche spettacolari dalla linea dei tre punti.

Ani rientra dalla scorsa stagione nel progetto pluriennale neroarancio.

Quello dell’atleta è un profilo che è stato voluto e inserito nel roster in quanto atleticamente completo e di livello tecnico extra per la categoria; Uchenna avrà dunque un’ulteriore occasione di mostrare il suo talento e crescere in continuità.

Le impressioni del giocatore toscano reduce dalla vittoria del Torneo dei Giardini Margherita: “Sono felice di essere qui ed essere ancora un giocatore della Viola. Non vedo l’ora di riprendere il lavoro insieme ai miei compagni di squadra. Ci faremo trovare pronti per l’inizio del campionato! A presto Reggio!”.