Davanti a Sky e a 5000 persone: Ani e Paulinus della Viola vincono il torneo Giardini Margherita

Campo Gianni Cristofori dei Giardini Margherita di Bologna pieno come non mai, probabilmente un pubblico così non si vedeva dal 1982. Si parla di 5000 persone e chissà quante collegate da casa grazie alle telecamere di Sky. E c’era anche Carlton Meyers. Il torneo è famosissimo, espressione del basket più puro, giocato fra la gente, nel playground, modello USA. E due stelle della Viola si portano a casa il trofeo.

Nella squadra Mulino Bruciato, tornata al successo a 30 anni di distanza dal primo trionfo, battendo Tatto#13 103-98, hanno giocato anche Uchenna Ani e Joseph Paulinus, due talenti che abbiamo imparato a conoscere bene nell’ultima stagione a Reggio Calabria. Per Ani, non ancora confermato per la prossima stagione, solo 4 punti in finale. Decisivo, invece, Paulinus che, fresco di rinnovo con i neroarancio, ha messo a segno 17 punti.

Tabellino Carpanelli Motori Il Mulino Brucato-Tatto#13 103-98

Carpanelli Motori Il Mulino Brucato: Ani 4, Albertini 1, Paulinus 17, Landi 3, Simone Conti 20, Alberto Conti 30, Anaekwe 8, Contini 5, Ferri 8, Romanò 6, Zampolli. All. Augusto Conti.

Tatto#13: Ugochukwu 11, Giacomo Cecchinato 13, Zanetti 10, Mastellari 24, Piccionne 10, Lalanne, Prunotto, Crespi 9, Osellieri 5, De Gregori, Ranuzzi 16, Pietro Elia Cecchinato. All. Bartolini.

Arbitri: Tirozzi, Forconi, Boudrika.

Note: parziali 24-20; 60-46; 90-75.