Viola, ufficiale l’addio di Cessel: il centro ritrova Cigarini al Barcellona

L’addio era nell’aria ormai da tempo, inutile nasconderlo, soprattutto dopo la piega che aveva preso il finale della scorsa stagione in cui Giovanni Cessel ha vissuto, praticamente, da separato in casa spaccando la tifoseria neroarancio. Ora è ufficiale: dopo due stagioni termina l’avventura di Cessel alla Viola Reggio Calabria. Il centro toscano ritornerà comunque al PalaCalafiore, ma da avversario.

Giovanni Cessel è, infatti, un nuovo giocatore di Barcellona. In Sicilia ritroverà coach Cigarini che lo ha già allenato, proprio alla Viola, due anni fa.

Il comunicato di Barcellona Basket

“Barcellona Basket comunica di avere perfezionato l’ingaggio del centro Giovanni Cessel, classe 2001, 208 cm di altezza. Così come per il playmaker Lautaro Fraga, anche per il pivot originario di Siena la durata dell’accordo è biennale.

Giovanni è quello che si può definire un “figlio d’arte”. La madre Cristina Lenzi ha giocato in Serie A femminile, mentre il papà Andrea ha indossato canotte prestigiose quali quelle di Mens Sana Siena, Fortitudo Bologna e Virtus Roma.

Atleta fisico che fa dell’energia uno dei suoi punti di forza, il percorso del neo atleta giallorosso inizia con le giovanili della Virtus Siena. Nel 2018 intraprende un’esperienza di studio e sport presso la Holy Cross Prep High School, nel New Jersey e alla Caldwell University in Ncaa D-II.

Nella stagione 2023-2024 arriva alla Viola Reggio Calabria, mettendo in mostra tutte le sue qualità, guadagnandosi la stima e la fiducia di un pubblico competente come quello reggino. Vanta esperienze anche con le nazionali giovanili“.