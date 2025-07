Vinitaly and the City a Sybaris, la 2ª edizione si conclude con lo spot girato nel Campo Ferramonti di Tarsia

StrettoWeb

“Tutto ciò non è un caso. Ecco la forza vera, audace, orgogliosa, sorridente e rivoluzionaria dei nostri Marcatori Identitari Distintivi (MID). Abbiamo vissuto fino ad oggi come internati, vittime e carnefici della nostra stessa oicofobia. Basta. Basta. Liberiamoci. Respiriamo. Brilliamo di luce nostra. E urliamo al mondo la bellezza della nostra identità, quella inedita ed inesplorata, quella che ci distingue, quella che emoziona e che si fa esperienza viva. Alziamo gli occhi al cielo. Radichiamo i piedi per terra. Guardiamoci dentro. E ritorniamo qui, dove tutto è cominciato. Nella nostra Calabria, nella Calabria Straordinaria”.

Con queste parole dello spot sui MID narrate dall’attrice Annalisa Insardà si è conclusa, domenica 20 luglio, la seconda edizione del Vinitaly and the City a Sybaris. Uno spot sulla nuova narrazione esperienziale della Calabria, girato nel Campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia, prodotto dalla Lenin Montesanto Comunicazione & Lobbying per Arsac, e presentato durante l’intervista finale di Peppone Calabrese.

“Noi abbiamo il compito – ha affermato l’assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo –di raccontare tutto questo. In questi tre anni, nei tre anni in cui il presidente Roberto Occhiuto mi ha affidato l’azione di promozione, ho rafforzato anche la mia consapevolezza, confrontandomi sempre con gli altri. Ho capito che questa terra ha un’opportunità che finora non ha colto e che può e deve cogliere attraverso un’intensa azione che non è l’azione di pochi, ma di tutti; un’azione che serve a rafforzare orgoglio e consapevolezza. Sembrava – ha proseguito – che avessimo smarrito il senso di questa storia e di questa fortissima tradizione, anche nel settore agricolo. Ci siamo vergognati di essere agricoltori; abbiamo abiurato l’agricoltura, abbiamo abbandonato le campagne pensando che l’agricoltura fosse quella della zappa; abbiamo invece capito in questo ultimo scorcio la forza della nostra storia e che probabilmente tanti ragazzi sono partiti invano. Abbiamo pensato e ci hanno fatto credere che l’unico modello di sviluppo fosse quello del posto pubblico, per cui venendo meno quel modello di sviluppo abbiamo pensato che non ci fosse altro se non partire. Oggi riscopriamo questo orgoglio, questa consapevolezza; recuperiamo questa storia, questa tradizione e attraverso questo riusciamo a ripartire”.

“Manifestazioni come queste – ha scandito Gallo – hanno un senso duplice: innanzitutto raccontare al Paese che questa regione che l’Italia ed il mondo non si aspetta, intesa come sistema, è nella condizione di organizzare senza sbavature, eventi di questa portata, non in una fiera, ma in una spianata che mette a disposizione beni preziosi per chi vive in questa regione, per costruire Prodotto Interno Lordo. Non è possibile trasferire tutto questo alle prossime generazioni senza che ne godano queste stesse generazioni, non recuperando quella storia e quella tradizione che noi abbiamo smarrito, la terra deli Enotri, dove tutto è cominciato. Ed ecco perché – ha ribadito infine – è impensabile non avere l’ambizione della qualità. Chi si impadronisce di questa consapevolezza la sa raccontare agli altri. C’è un modello di sviluppo che possiamo costruire combinando il prodotto del territorio con il prodotto-territorio”.

Lo spot è stato realizzato da Roka Produzioni con la regia di Massimo De Masi, patrocinato dal Comune di Tarsia, in collaborazione con l’associazione culturale APS Campo Ferramonti di Tarsia ed il Museo Internazionale della Memoria Ferramonti di Tarsia.