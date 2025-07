Vinitaly and the City a Sibari, Vocaturi: “Calabria protagonista in Europa”

StrettoWeb

“L’appuntamento di Vinitaly and the City a Sibari, giunto quest’anno alla sua seconda edizione calabrese, rappresenta un passaggio simbolico e strategico per l’intero comparto agroalimentare del Mezzogiorno e, più in generale, per il rilancio del Made in Europa. La scelta di far uscire l’evento dai confini di Verona e portarlo nel cuore del Mediterraneo, tra le vestigia del Parco Archeologico Nazionale di Sibari, non è soltanto una valorizzazione del territorio, ma un chiaro segnale: la Calabria può e deve essere protagonista nei processi di sviluppo sostenibile legati al vino, al cibo e alla cultura dei luoghi“. È quanto dichiarato da Cristian Raoul Vocaturi, Vicepresidente Vicario Nazionale Agrocepi e Coordinatore Regionale Calabria.

“Desidero esprimere un sincero ringraziamento istituzionale all’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, che con visione e competenza ha sostenuto questo progetto fin dalle sue fasi iniziali. Un plauso va anche a tutti gli organi organizzativi coinvolti, dalle istituzioni locali a quelle nazionali, ai partner tecnici, logistici e culturali, che hanno reso possibile un evento ben organizzato, partecipato e di alto profilo.

La sinergia tra vino, prodotti agroalimentari, cultura e paesaggio è il modello su cui dobbiamo investire. La riuscita dell’evento a Sibari, coniugando momenti di divulgazione, spettacolo e degustazione in un contesto archeologico di altissimo valore, dimostra che questa è la direzione giusta.

Agrocepi propone di estendere questo approccio integrato anche ad altri ambiti del settore agroalimentare, promuovendo manifestazioni che sappiano mettere in rete le filiere, i territori e le competenze. Solo con una visione condivisa è possibile costruire un’identità forte del Made in Italy e del Made in Europa, capace di generare sviluppo vero, duraturo e inclusivo.

La Calabria, con le sue eccellenze e le sue energie, ha dimostrato di essere all’altezza delle grandi sfide. Sibari oggi è più che mai un simbolo di rinascita, un ponte tra storia antica e futuro sostenibile. Da qui può partire un nuovo racconto del nostro agroalimentare: più consapevole, più competitivo e profondamente radicato nei valori territoriali.

In qualità di Vicepresidente Vicario di Agrocepi e Coordinatore Regionale per la Calabria, confermo l’impegno della nostra federazione nel sostenere percorsi di crescita che puntano su qualità, cooperazione e visione europea. Il successo di Vinitaly and the City a Sibari non è solo un risultato da celebrare, ma un punto di partenza su cui continuare a costruire“, conclude Vocaturi.