Vinitaly and the City: treni straordinari per l’evento a Sibari | INFO

Treni straordinari per facilitare la mobilità di quanti parteciperanno al Vinitaly and the City che dal 18 al 20 luglio farà tappa in Calabria, nel Parco Archeologico di Sibari. Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con la Regione Calabria e ArtCal, committenti del servizio, ha attivato 12 treni straordinari sulle relazioni “Sibari – Crotone”, “Lamezia Terme Centrale – Sibari”; i servizi circoleranno fra venerdì 18 luglio e lunedì 21 luglio 2025.

In particolare, sulla relazione “Sibari – Crotone” previsti sei treni aggiuntivi con i seguenti orari: nei giorni 18 e 19 luglio con partenza da Crotone alle 19:05 e arrivo a Sibari alle 21:00 mentre il 21 luglio con partenza da Crotone alle 18:58 e arrivo a Sibari alle 20:44. Nei giorni 19 e 21 luglio previsti due treni con partenza da Sibari alle 00:30 e arrivo a Crotone alle 2:10 mentre il 20 luglio con partenza da Sibari alle 2:40 e arrivo a Crotone alle 4:20.

Sulla relazione “Lamezia Terme Centrale – Sibari” previsti ulteriori sei treni con i seguenti orari: nei giorni 18, 19 e 20 luglio con partenza da Lamezia Terme Centrale alle 19:15 e arrivo a Sibari alle 21:15; nei giorni 19 e 21 luglio invece con partenza da Sibari alle 00:30 e arrivo a Lamezia Terme Centrale alle 2:37 mentre il 20 luglio con partenza da Sibari alle 3:20 e arrivo a Lamezia Terme Centrale alle 5:18.