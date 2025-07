Villaggio Aldisio, Cacciotto: “raso al suolo il verde di Foresta Me” | FOTO

StrettoWeb

“Che senso ha fare verde in città quando poi non viene curato? A Villaggio Aldisio, grazie ai fondi legati al progetto Foresta Me, il Comune di Messina ha potuto riqualificare gran parte del quartiere con una nuova illuminazione, un lungo viale, piantumazione di piante e tanto verde. Insomma, un progetto, quello a Villaggio Aldisio che era ben riuscito. Era, perché oggi di quel verde non c’è più alcuna traccia! Il verde ha lasciato spazio a piante e diversi alberi rinsecchiti che hanno ridimensionato fortemente quel miglioramento estetico che il Villaggio aveva conosciuto.

Non c’è da meravigliarsi però delle condizioni in cui è sprofondata Villaggio Aldisio sotto questo punto di vista se dopo aver “piantato il verde” nessuno dell’Amministrazione se n’è’ curato. E’ certamente grave lo spreco di risorse pubbliche cagionato dall’Amministrazione Comunale perché se si fosse intervenuto regolarmente non si sarebbe avuta una vera e propria devastazione di quel verde che con Foresta Me era nato“. È quanto dichiarato, attraverso una nota stampa, da Alessandro Cacciotto, Presidente delal Terza Municipalità.

“Con una nota del 07.07.2025 inoltrata al Dipartimento Servizi Ambientali – Verde Pubblico e Decoro Urbano avevo chiesto degli interventi volti alla risoluzione della problematica rappresentata. Ufficiosamente sono venuto a conoscenza che il Dipartimento avrebbe invitato la Messina Servizi Bene Comune ad intervenire urgentemente per risolvere il problema ma altro che urgenza, tutto tace nell’ indifferenza più assoluta. È grave sia il comportamento del Dipartimento che, invitato dallo scrivente a riscontrare anche recentemente non lo ha ancora fatto ed è grave se competente ad intervenire è la Messina Servizi Bene Comune e non lo ha fatto né prima né dopo la richiesta del Dipartimento competente stesso.

Resta un dato inequivocabile: il verde è bello ma continua ad esserlo se curato. Invito pertanto il Sindaco e l’Amministrazione Comunale ad intervenire urgentemente per ridare decoro a Villaggio Aldisio ponendo in essere tutte quelle azioni necessarie volte a restituire quell’immagine curata che il progetto Foresta Me aveva consegnato“, conclude Cacciotto.