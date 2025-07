Villa San Giovanni, scintille Forza Italia-PD: “Enzo Musolino strumentalizza e mistifica”

StrettoWeb

“Le affermazioni del segretario cittadino del PD Enzo Musolino che, probabilmente per mettere la polvere sotto il tappeto e nascondere le continue perplessità politiche afferenti il proprio operato, si arroga il diritto di fare valutazioni in casa altrui ed in particolare nel centro destra Villese, rappresentano l’ennesima sponda di un partito che, seppur non tenuto in considerazione dalla maggioranza consiliare, continua ad annaspare nei temi politici locali, ove la sua assenza è ormai perenne, per cercare una visibilità mediatica e politica che oramai rappresenta una vera chimera”. Comincia così la nota di Forza Italia di Villa San Giovanni.

Ponte sullo Stretto e stabilizzazioni: la vera agenda del centrodestra

“Affermazioni che mirano a creare strumentalizzazione politica all’interno del nostro partito, in considerazione di una normale dialettica politica sull’opera più importante, quale l’opera ponte per poi dimostrare una apatia su temi che sono di valenza storica per i partiti di sinistra trattati dal centro destra dentro e fuori il consiglio comunale, come le procedure di stabilizzazioni dei TIS dell’ente Villese”.

“Anche questa volta il governo nazionale, grazie all’emendamento del nostro Onorevole e Coordinatore Regionale Francesco Cannizzaro, e regionale di centro destra con in testa il nostro Governatore Roberto Occhiuto, affianca i comuni con leggi e finanziamenti utili per attuari tali procedure e nessuna attività politica viene sostenuta dal presunto (oramai) partito dei lavoratori che si arrocca sulle posizioni ideologiche del no ponte sperando di avere qualche minima possibilità di resistere sul territorio ad una volontà favorevole all’opera che giornalmente si sta concretizzando”.

La volontà popolare e l’impegno per il territorio

“Bene dicono i nostri rappresentanti istituzionali e politici che hanno affermato in modo lineare le proprie posizioni confidando nella buona fede, quella si, della stragrande maggior dei lettori, nella consapevolezza che solo il PD avrebbe potuto fare delle interpretazioni di fantasia senza soffermarsi sulla volontà unanime del “si all’opera ponte”. Oggi il tema, rispetto ad una volontà politica ben precisa, è rappresentato dalle garanzie che saranno ovviamente poste a tutela del territorio Villese perché tutto ciò è assolutamente propedeutico alla buona realizzazione dell’opera stessa” si legge ancora.

Controllo, coerenza e rifiuto delle strumentalizzazioni

“In tal senso, come coordinamento cittadino di Forza Italia, nel rimarcare ancora una volta, come accaduto ultimamente l’azione di tutela dei nostri iscritti avverso ogni sterile tentativo di strumentalizzazione, rispediamo al mittente ed al suo partito “spento e povero di idee” le accuse di ambiguità della politica locale, dei nostri rappresentanti e del centro destra in generale. Tutto ciò ovviamente abbiamo inteso specificarlo anche se le nostre azioni amministrative quotidiane di controllo dell’ azione amministrativa e di tutela del territorio sono sotto gli occhi di tutti i cittadini Villesi, non magari del segretario del PD che, senza “personale politico istituzionale” oggi a “sua disposizione” spera di delegittimare il lavoro altrui in virtù del “suo non lavoro” per non disturbare l’amministrazione in carica, tanta sostenuta e tanta amata ma dalla quale riceve giornalmente sonore e continue prese di posizioni avverse visto la delegittimazione del lavoro passato anche quello a guida centro sinistra che in ogni consiglio comunale viene reiteratamente dichiarato” si chiude la nota.