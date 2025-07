A Villa San Giovanni la salute non va in vacanza: una giornata dedicata alla prevenzione con il “Pink Tour Summer”

StrettoWeb

Sabato 26 Luglio 2025, la città di Villa San Giovanni ha ospitato un evento fondamentale per la salute e il benessere, dando il via al “Pink Tour Summer”, un’iniziativa itinerante dedicata alla prevenzione. Promosso congiuntamente da due pilastri della comunità – la Croce Rossa Italiana (Comitato di Vallata del Gallico) e NeuroLab 22 – questo tour rafforza il messaggio che “La salute non va in vacanza”, neanche durante i mesi estivi.

In un’epoca in cui la consapevolezza sulla salute è più che mai cruciale, il “Pink Tour Summer” è nato proprio per colmare le lacune informative, portando direttamente alle donne del territorio informazioni vitali e strumenti pratici per una gestione consapevole della propria salute. La giornata odierna si è concentrata su temi cruciali, spaziando dalla prevenzione del tumore al seno alla prevenzione del melanoma, data l’aumentata esposizione solare estiva. Sono state fornite indicazioni essenziali sui rischi dei raggi UV, sull’importanza della protezione solare e sulla capacità di riconoscere precocemente lesioni cutanee sospette.

Il tour itinerante

Questo primo appuntamento del tour itinerante si è svolto dalle ore 9:00 alle ore 12:00, presso la moderna struttura di NeuroLab22, situata in Via Riviera, n. 52, Villa San Giovanni, guidato dalla Dott.ssa Maria Grazia Richichi, specialista in geriatria presso l’ASP di Reggio Calabria, e dalla Dott.ssa Samanta Libri, psicologa e psicogeriatra, si conferma come punto di riferimento per la diagnostica e la prevenzione nel territorio, da sempre, NeuroLab 22 apre le porte alle campagne di sensibilizzazione sulla prevenzione di patologie importanti, in collaborazione con due realtà affermate nel campo della prevenzione oncologica: L’Associazione Grace coordinata dalla Presidente Lidia Papisca e la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) coordinata dal Dottor Ernesto Giordano.

La giornata ha visto scendere in campo professionisti eccellenti che hanno eseguito visite senologiche ed ecografie al seno a circa 30 donne e mappatura dei nei per la prevenzione del melanoma. Questa iniziativa, completamente gratuita e aperta a tutte le donne, ha rappresentato un’occasione unica per acquisire conoscenze fondamentali, dissipare dubbi e confrontarsi con professionisti esperti del settore medico e della prevenzione. Seguiranno altri appuntamenti estivi itineranti dedicati alla prevenzione delle patologie nelle donne.

Le dichiarazioni

“Siamo fermamente convinti che la prevenzione sia l’arma più potente a nostra disposizione nella lotta contro le malattie” ha dichiarato Maria Grazia Richichi. “Con il ‘Pink Tour Summer’, non vogliamo solo informare, ma anche motivare le donne a diventare protagoniste attive della propria salute. Portare questi eventi sul territorio, anche durante i mesi estivi, ci permette di raggiungere un pubblico più ampio e di consolidare una cultura della prevenzione che duri tutto l’anno”. La Croce Rossa Italiana (Comitato di Vallata del Gallico), con la sua squadra attiva di volontari coordinata dalla Presidente Francesca Pintomalli, ha contribuito in modo fondamentale al successo dell’evento.

È stata una giornata ricca di emozioni. “Donare il proprio tempo a chi ha bisogno è la nostra mission” ha dichiarato Lorena Turano, medico radiologo presso il GOM di Reggio Calabria. Un sentito ringraziamento va al personale infermieristico che ha supportato i professionisti presenti e a tutti i volontari per il loro prezioso contributo.