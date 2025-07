Villa San Giovanni ospiterà il torneo di Beach Volley “Serie Beach 1”

StrettoWeb

“Siamo entusiasti di poter ospitare una tappa del campionato di serie Beach 1 della Federazione Italiana Pallavolo, un torneo che permette agli atleti di competere nel ranking nazionale per poter entrare tra le migliori 32 coppie italiane“. È quanto dichiarato attraverso un comunicato stampa a firma del sindaco di Villa San Giovanni, della giunta comunale e del gruppo consiliare “Città in Movimento”.

“Avevamo già detto – spiega il consigliere delegato allo sport Giuseppe Cotroneo – che dal punto di vista degli eventi sportivi ci sarebbero state novità: altre ce ne saranno! Questo torneo rappresenta un punto di partenza per quanto riguarda il connubio sport e territorio e il nostro litorale offre in maniera naturale uno spettacolo unico che se valorizzato, con determinati eventi, innalza la qualità dell’offerta sportiva, creando indotto per tutte le attività commerciali della nostra Città“.

“Continuiamo a lavorare per incrementare questi tipi di eventi che possano creare attrattive sul nostro territorio. Un grazie va in questo caso alla SSD Seilabeachsport e al direttore generale Valerio Del Carpio per l’entusiasmo e tutta la parte logistica dell’evento, ma anche a tutte le associazioni con le quali stiamo lavorando gomito a gomito su questo sentiero che pian piano sta diventando sempre più fruttuoso ed entusiasmante.

Il torneo avrà luogo sul lungomare Cenide (accanto a piazza repubblica marinare), sabato 19 e domenica 20. La presentazione dell’evento invece sarà giovedì 17 alle ore 11:30 presso la delegazione di Cannitello: la stampa e la cittadinanza è invitata a partecipare“, si legge in conclusione della nota.