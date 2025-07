Villa San Giovanni, oggi l’inaugurazione di Piazza delle Repubbliche Marinare

StrettoWeb

Oggi, 3 luglio 2025 alle ore 19, ci sarà l’inaugurazione, a Villa San Giovanni, di piazza delle Repubbliche Marinare. “E’ la prima opera pubblica che sarà inaugurata in città dal lontano 2004, realizzata con il finanziamento Patti per il Sud della Città Metropolitana di Reggio Calabria (2015), interamente progettata e realizzata in questi primi tre anni di mandato”. E’ quanto scrivono in una nota il sindaco, la giunta, il gruppo consiliare Città in Movimento.

“Da parcheggio desolato e degradato, il luogo è diventato il più bell’affaccio sullo Stretto, proprio nella storica e mitologica Punta Pezzo, a ridosso dell’incrocio tra il mar Tirreno e il mar Ionio. Un’inaugurazione che la Città attende con gioia ed emozione”, conclude la nota.