Villa San Giovanni, comunicato congiunto di FdI, FI e Noi Moderati: “preoccupati per contenuti allusivi e faziosi pubblicati da una giornalista”

I partiti Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi Moderati di Villa San Giovanni esprimono, in una nota congiunta, “profonda preoccupazione per i contenuti e i commenti di recenti interventi anche pubblicati su una testata online e sulla pagina social da parte della giornalista autrice che da qualche tempo si lascia a considerazioni personali e sprezzanti allusioni rivolte a rappresentanti di partiti della coalizione. Esprimono con forza un sentimento di biasimo e riprovazione nei confronti della giornalista e con altrettanta forza e convinzione sostengono l’azione dell’ex sindaco Giovanni Siclari così come del neo Delegato di Noi Moderati, Massimo Calabrò”.

“Gli interventi, lungi dal mantenere un profilo giornalistico equilibrato, hanno assunto connotati faziosi, di parte ed offensivi e chiaramente volti a difendere la coalizione che amministra la città, senza mai entrare nel merito dei contenuti e senza porsi domande sulle questioni sollevate dagli esponenti dei partiti firmatari, su questioni di particolare rilevanza amministrativa e di estremo e concreto interesse per la comunità tutelata. La libertà di stampa è un principio sacrosanto così colme le libere opinioni, ma questa libertà non può essere strumentalizzata e abusata per screditare il legittimo diritto di rappresentanza, né per oscurare il contributo costruttivo che partiti responsabili e radicati sul territorio offrono quotidianamente nell’interesse dei cittadini nel solco di quell’art. 97 della Costituzione che dovremmo tutti difendere”.

“Accettiamo lo scontro anche aspro e non ci scandalizziamo delle debolezze politiche dei giornalisti, purché siano espresse in modo chiaro ma non tolleriamo e respingiamo ogni tentativo di banalizzare il confronto sui temi, senza approfondimenti e con il tentativo di dileggio, semplicemente per convenienza di schieramento. Ribadiamo il nostro impegno ad uno scambio dialogico, pur nelle difficoltà di doverci misurare con una amministrazione votata alla negazione del rispetto e della trasparenza, con l’intento di far prevalere pluralismo e obiettività, pilastri imprescindibili di ogni sana democrazia” si legge.