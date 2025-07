StrettoWeb

“Questa al momento la situazione voluta dal sindaco di Villa San Giovanni che si preoccupa di fare il ricorso per il Ponte sullo Stretto anziché garantire la circolazione in sicurezza evitando i blocchi che si creano nella zona degli imbarchi”. E’ questo il duro sfogo di un cittadino che ha inviato alla Redazione di StrettoWeb la situazione in diretta da Villa San Giovanni.