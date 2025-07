Serie D, Vibonese a passo di danza: torna Besmir Balla, due anni fa protagonista col Trapani. Ufficiali altri due arrivi

StrettoWeb

Primi annunci in entrata per la Vibonese, fresca di cambio di proprietà. Sono stati ufficializzati Besmir Balla, Gerardo Di Gilio e Antonio Carnevale. Per il primo, esterno offensivo albanese classe 1994, è un ritorno a Vibo Valentia dopo aver già indossato la maglia rossoblù nella stagione 2022-2023, in cui ha siglato ben 10 reti. Due stagioni fa ha contribuito in maniera determinante alla vittoria del campionato e della Coppa Italia di Serie D con la casacca del Trapani. Il ritorno di Balla rappresenta un colpo di esperienza e qualità per il reparto offensivo vibonese, con un giocatore che conosce perfettamente l’ambiente.

Gerardo Di Gilio è un centrocampista centrale, classe 2002, arriva dal Sora. Nell’ultima stagione ha messo a segno 5 reti e fornito 7 assist, collezionando complessivamente 69 presenze in Serie D. Di Gilio porta dinamismo e qualità in mezzo al campo rossoblù, rappresentando uno dei centrocampisti più interessanti della categoria.

Antonio Carnevale è un centrocampista centrale, classe 2000, arriva dalla Vigor Senigallia dove ha militato nell’ultima parte di stagione. Con i marchigiani ha totalizzato 13 presenze e 3 reti, di cui due decisive nei blitz esterni a Sora e L’Aquila. Carnevale porta tecnica e capacità realizzative al centrocampo rossoblù, con esperienze maturate anche tra Pompei, Casalnuovo e Pro Sesto.