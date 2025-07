Vibo Valentia, auto di un dirigente comunale distrutta da un incendio

StrettoWeb

L’automobile della dirigente del settore Bilancio del Comune di Vibo Valentia, Claudia Santoro, é stata gravemente danneggiata la scorsa notte a causa di un incendio di cui non si esclude l’origine dolosa.

Sull’episodio hanno avviato indagini i carabinieri. La vettura era parcheggiata nei pressi dell’abitazione della dirigente comunale, nella frazione Bivona. L’intervento dei vigili del fuoco ha consentito di evitare che le fiamme si estendessero ad altre automobili parcheggiate nelle vicinanze.

Incendio auto dirigente Comune di Vibo, solidarietà dell’on. Giuseppe Mangialavori

“Desidero esprimere la mia più sincera solidarietà alla dott.ssa Claudia Santoro, dirigente del Comune di Vibo Valentia, vittima di un ignobile gesto intimidatorio. L’incendio della sua auto non è solo un attacco personale, ma una ferita per chi lavora con integrità al servizio delle istituzioni. Alla dott.ssa Santoro va il mio pieno sostegno e l’auspicio che le forze dell’ordine facciano presto piena luce sull’accaduto”. Lo afferma in una nota l’on. Giuseppe Mangialavori.

La solidarietà del Gruppo consiliare Cuore Vibonese

“Il gruppo consiliare Cuore Vibonese esprime ferma condanna per il vile atto intimidatorio che ha colpito la dirigente comunale Claudia Santoro, alla quale è stata incendiata l’autovettura. Un gesto grave, che scuote profondamente la nostra comunità e che rappresenta un attacco non solo a una professionista seria e rispettata, ma all’intero sistema delle istituzioni. A Claudia Santoro va tutta la nostra solidarietà e vicinanza, personale e politica”. Lo afferma in una nota il Gruppo consiliare Cuore Vibonese composto da Giuseppe Cutrullà, Danilo Tucci, Russo Giuseppe e Calabria Giuseppe

“Siamo certi che questo episodio non intaccherà la sua determinazione né il suo impegno per il buon funzionamento della macchina amministrativa. In un momento in cui servono coraggio e trasparenza, fatti del genere vanno respinti con forza e denunciati pubblicamente. Il nostro gruppo consiliare continuerà a essere al fianco di chi ogni giorno lavora con onestà, dedizione e spirito di servizio per il bene del Comune e dei cittadini”.