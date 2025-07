Tutta la verità sul bambino simbolo della fame a Gaza: è una fake news, è curato in Italia

StrettoWeb

La vicenda di Osama al-Raqab, il bambino palestinese di Khan Younis, è al centro di numerose polemiche. Le sue foto, che mostravano il bimbo in gravi condizioni di salute, sono state utilizzate come simbolo per denunciare Israele. La foto di Osama, spacciato per “soffrire la fame” è, in realtà, una fake news. Il bimbo non si trova più a Gaza da oltre un mese. Come confermato dal Ministero degli Esteri italiano, il piccolo è arrivato in Italia durante un’operazione di soccorso avvenuta l’11 giugno 2025. Dopo l’arrivo, Osama è stato ricoverato in un ospedale del Paese dove ha iniziato a ricevere le cure necessarie per trattare la fibrosi cistica, la malattia di cui è affetto.

Donzelli: “Osama Al-Raqab è in Italia”

“Una buona notizia: Osama Al-Raqab, che era malato di fibrosi cistica, ora sta bene. Sapete dove è adesso, curato e coccolato? Nella nostra Italia. Come molti altri bambini palestinesi. Se la sinistra fosse meno accecata da odio politico e amasse un po’ di più la Patria, scoprirebbe che l’Italia è tra le nazioni che maggiormente stanno aiutando la popolazione civile della striscia di Gaza. Con fatti concreti, non con speculazioni politiche con le bandierine”, è quanto scrive l’esponente di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.