Università Mediterranea, il Dipartimento di Agraria si rifà i look: “corsi rivoluzionati nei titoli e nei contenuti”, come cambia l’offerta formativa | INTERVISTA

“Abbiamo voluto modificare l’offerta formativa dei nostri tre assi attuali di formazione. I corsi triennali e magistrali si vedono ampiamente rivoluzionati nei titoli e nei contenuti, per renderli vicini alle esigenze del territorio e dei nuovi laureati”. Queste parole, ai microfoni di StrettoWeb, sono state espresse Marco Poiana, Direttore del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Quest’ultimo ha annunciato le grandi novità che riguardano il Dipartimento dell’Ateneo reggino.

“Ci si può già immatricolare ai corsi triennali e magistrali, da metà giugno. Sarà possibile fino alla fine dell’anno e non è detto che per esigenze organizzative tale necessità non venga prolungata. Il Dipartimento sta svolgendo tutta una serie di iniziative per aprirsi al territorio e alla città, l’ultima è stata Vinitaly nello scorso weekend”, ha aggiunto Poiana.

Tutte le info sui corsi

A questi due link di riferimento, tutte le informazioni sui corsi triennali e magistrali. In fondo all’articolo, l’intervista completa a Marco Poiana.