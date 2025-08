Unical, Ciurleo: “borse di studio gratis per manager di destinazione”

StrettoWeb

Il Consiglio Nazionale dell’Ente Pro Loco Italiane (EPLI) ha deliberato l’assegnazione di quindici borse di studio gratuite a livello nazionale per il Corso Executive di Manager di Destinazione, basato sul modello Culturitalia. L’annuncio è stato dato dal Presidente Nazionale EPLI, Dott. Ciurleo Pasquale, durante il recente convegno “Destinazione Italia”, tenutosi a Marina di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria.

Il corso, che prenderà il via il prossimo autunno presso la Business School dell’Università della Calabria sotto la guida del Professor Tullio Romita e con l’importante patrocinio di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, è stato concepito per formare figure professionali chiave per lo sviluppo turistico nazionale.

“È un investimento importante – ha commentato il Presidente Ciurleo – che EPLI, insieme ai Comitati Regionali, ha messo in campo per formare i primi Manager di Destinazione in Italia. Abbiamo creduto fin dall’inizio che il Modello Culturitalia, che ha ispirato l’Art. 31 della Legge sul Made in Italy, sarebbe stata la chiave per un futuro diverso del turismo italiano, fatto di competenze e di azioni concrete per lo sviluppo territoriale“.

L’iniziativa vuole offrire al sistema Pro Loco maggiore professionalità e centralità nell’organizzazione della promozione turistica, in particolare per le “seconde mete” dove le Pro Loco da anni contribuiscono con attività di valorizzazione del patrimonio locale. Proprio la presenza della rete regionale EPLI Calabria, guidata dalla Presidente Giuseppina Ierace, al convegno nazionale tenutosi a Marina di Gioiosa Ionica, ha evidenziato l’impegno territoriale in questa visione.

Il convegno, condotto da Francesco Meduri e aperto dai saluti del Sindaco di Marina di Gioiosa Ionica Rocco Femia, ha visto la partecipazione di importanti relatori tra cui il il Presidente di Culturitalia Claudio Pisapia (coordinatore del Master), Luigi Cerruti di FederComTur e i rappresentanti di Unical, Prof. Tullio Romita e Prof. Franco Rubino. Contributi importanti anche da rappresentanti regionali come il consigliere Domenico Giannetta e l’Assessore regionale al Turismo Giovanni Calabrese, e le conclusioni dell’Onorevole Pino Bicchielli, relatore della proposta di legge sull’Art. 31 della Legge Made in Italy. Sono intervenuti in collegamento anche la Presidente di ENIT Alessandra Priante, figura internazionale nel settore turistico, e Andrea Casadei di ALMAVIVA.

“L’assegnazione delle borse di studio – conclude Pasquale Ciurleo – da parte di EPLI rappresenta un passo concreto verso la professionalizzazione e l’innovazione del sistema turistico italiano, puntando sulla valorizzazione delle comunità locali e sull’implementazione di modelli di gestione integrati. La nostra azione prosegue su tutto il territorio nazionale con iniziative concrete e mirate”.