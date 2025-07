UNARMA in visita alle Stazioni dei Carabinieri di Praia a Mare e Orsomarso: “se il Carabiniere sta bene, ne beneficia l’intera collettività”

StrettoWeb

“Non c’è temperatura torrida né vento gelido che possa fermare la presenza del Carabiniere. Lo stesso vale per i sindacalisti di UNARMA.” Lo dichiara il Segretario Generale Provinciale di Cosenza, Mario Cavallo, al termine di una serie di visite sindacali condotte nella giornata odierna presso le Stazioni Carabinieri di Praia a Mare e Orsomarso, nel cuore dell’Agro del Cedro.

“Insieme al Segretario Provinciale Aggiunto, dott. Antonio Cardamone, – continua Cavallo – abbiamo incontrato i Comandanti delle rispettive Stazioni e il Comandante della Compagnia di Scalea, Maggiore Andrea D’Angelo, al quale rivolgiamo i nostri più sinceri auguri per la meritata promozione al grado di Maggiore. Presso la Stazione di Praia a Mare siamo stati accolti con grande disponibilità dal Vicecomandante, Maresciallo Ordinario Adriano Rispoli, al quale va il nostro sentito ringraziamento per l’attenzione e la cortesia dimostrata”.

“Alla Stazione di Orsomarso, invece, ci hanno ricevuto il Comandante, Maresciallo Capo Renato Orlando, e i colleghi presenti in servizio, che hanno condiviso con professionalità e spirito di corpo lo stato delle dinamiche operative locali”.

“Queste visite – prosegue Cavallo – rientrano nella costante e capillare attività di ascolto che UNARMA sta portando avanti su tutto il territorio, per raccogliere le eventuali criticità operative, promuovere il benessere del personale e garantire il rispetto dei diritti e della dignità di ogni singolo Carabiniere”.

Conclude Mario Cavallo: “UNARMA è al fianco dei Carabinieri perché crede fermamente che un militare messo nelle condizioni di operare con serenità, dignità e strumenti adeguati, sia il primo presidio di legalità ed efficienza per l’intera collettività. Se il Carabiniere sta bene, ne beneficia anche il cittadino. Questo non è uno slogan, è una realtà tangibile”.

A fargli eco è il Segretario Provinciale Aggiunto, dott. Antonio Cardamone, che rivolge un appello accorato alla politica: “Abbiate il coraggio e il senso di responsabilità di investire realmente sulle donne e gli uomini in divisa. I Carabinieri non cercano privilegi, ma dignità, strumenti e rispetto. Operano ogni giorno, spesso in silenzio e in condizioni difficili, per garantire sicurezza e stabilità sociale. Chi governa ha il dovere morale e istituzionale di mettere i Carabinieri in condizione di servire al meglio lo Stato, perché se il Carabiniere è tutelato, il cittadino sarà più protetto. E lo Stato sarà più forte”.