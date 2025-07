Gli USA si uniformano al resto del mondo? L’ultima idea di Trump: cambiare il “soccer” in “football”

StrettoWeb

Intervistato a margine della finale del Fifa Club World Cup al MetLife Stadium, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ironizzato sull’idea di firmare un ordine esecutivo per rinominare ufficialmente il “soccer” in “football” anche negli Stati Uniti. Gli USA si uniformerebbero al resto del mondo. “Penso che potremmo farlo“, ha dichiarato ridendo ai microfoni di Dazn.

Ospite del presidente Fifa Gianni Infantino, Trump ha raccontato con soddisfazione la crescita del calcio negli Usa: “Penso che il calcio qui diventerà molto popolare. È davvero in ascesa“. Ha poi aggiunto: “Gli altri leader mi hanno detto: ‘Un anno fa il vostro Paese era morto, e ora è il più ‘hot’ del mondo’. C’è molta verità in questo: eravamo messi male con un’amministrazione incompetente, ora il Paese è tornato ‘hot’. È davvero ‘hot’“.

Secondo Trump, lo sport ha anche un valore diplomatico: “Lo sport riguarda l’unità, lo stare insieme, tanto amore tra i Paesi. Credo che questo sia lo sport più internazionale, quindi può davvero unire il mondo“.

Parlando dei suoi idoli calcistici, il tycoon ha citato Pelé come suo “Goat” (migliore della storia, ndr) personale: “L’ho visto giocare quando ero giovane, e lo ho sempre ammirato. Anche se questo forse mi fa sembrare un po’ vecchio“. In conclusione, Trump ha dichiarato, con ironia, di voler chiedere a Infantino di lasciare la Coppa del Mondo per club nello Studio Ovale, “che si intona perfettamente con il mio arredamento dorato“.