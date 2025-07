L’ultima cartolina da Reggio Calabria: il saluto da brividi dei protagonisti di Sky Calciomercato | VIDEO

StrettoWeb

Nella notte di venerdì si è conclusa l’ultima delle 5, bellissime, giornate di Sky Calciomercato a Reggio Calabria. Una settimana in cui Bonan, Fayna, Di Marzio e tutti i loro ospiti hanno visitato i luoghi più caratteristici di Reggio Calabria e della provincia raccontandoli in diretta nazionale. Sono stati 5 giorni di scoperta, di arte, cultura, tradizioni e forte interazione con i reggini. Il tutto condensato in uno splendido video mostrato alla fine dell’ultima puntata di ieri.

L’ultima cartolina da Reggio Calabria, un video da brividi con tutti i protagonisti e gli highlight delle puntate reggine. Toccante il discorso di Bonan: “se non avessi toccato con mano, non avrei mai capito che cos’è la Calabria, i calabresi e questa città, Reggio Calabria. Toccare con mano è l’espressione giusta. La Calabria ti tocca con la sua voglia di esserci, di farti sentire importante, di metterti al centro. È molto facile stabilire un contatto con questo territorio, si verifica non appena arrivi, con grande semplicità, naturalezza, come il sole che sorge e il tramonto che passa. Reggio Calabria è un posto in cui vivi e respiri, vivi e respiri. Come se la tua vita fosse moltiplicata per un numero imprecisato di volte. E sai già che quando te ne andrai tutto questo ti mancherà. Magari per sempre“.