Ora è ufficiale: Montalto via da Catania. E ora…

Nulla di incredibile e inaspettato: Adriano Montalto va via da Catania. Mai sbocciato appieno il rapporto tra l’attaccante e i tifosi. Il giocatore non era stato convocato per il ritiro a Norcia, a dimostrazione del fatto che fosse fuori dai piani. Ora c’è anche l’ufficialità. “Catania Football Club rende nota la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Adriano Montalto. All’attaccante, che conclude la sua esperienza in maglia rossazzurra con 22 presenze e 3 reti, l’augurio delle migliori fortune personali e professionali”.

Quale futuro per l’attaccante?

Quale il futuro, adesso? Montalto ha 37 anni, non è più giovanissimo. Pur dimostrando doti tecniche importanti e da attaccante completo (come mostrato alla Reggina, in Serie B, qualche anno fa), la carta d’identità parla chiaro. Da capire se ha ancora mercato in Serie C, altrimenti potrebbe accontentarsi della D. Trapanese di nascita (di Erice), negli ultimi anni ha sempre provato ad avvicinarsi a casa, come dimostra anche Catania. Nei giorni scorsi – ma non è la prima volta, né la prima sessione – il giocatore era stato accostato anche alla Reggina, ma non se n’è mai fatto nulla, per un ingaggio decisamente importante e fuori dai canoni della proprietà amaranto. Un prestito dal club etneo, con parte dell’ingaggio pagato dalla società di proprietà, sarebbe potuta essere una soluzione, ma il giocatore ora è svincolato e chi lo vuole dovrà ingaggiarlo. In caso di D, Reggina o meno (nel girone I è pieno di club siciliani), servirà uno sforzo dalle società ambiziose o uno sforzo del giocatore, atto a ridursi l’ingaggio.