Serie D, nuovo allenatore a Milazzo: ritorna Gaetano Catalano, il giocatore con più presenze nella storia del club

Dopo DG e DS, il Milazzo comunica anche l’ingaggio del nuovo allenatore. “La SS Milazzo comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a Gaetano Catalano. Si tratta di un ritorno del tecnico, che vanta una lunga esperienza in rossoblu tanto da calciatore quanto da allenatore. Catalano infatti arrivò nel 1989 al Milazzo, indossando la casacca mamertina fino al 1998 e ricoprendo anche il ruolo di capitano. L’ex difensore tornò nel 2001, rimanendo in rossoblu fino al 2004 e raggiungendo la quota delle 12 stagioni al Milazzo”, si legge.

La carriera

Catalano ha ottenuto quasi 400 presenze con i mamertini, che lo rendono il giocatore più presente nella storia del club. Dopo il ritiro da calciatore, il classe ‘68 dalla stagione 2008-2009 ricoprì il ruolo di vice allenatore del Milazzo al fianco di Antonio Venuto. Il Milazzo al termine di quell’annata vinse il campionato di Eccellenza, conquistando la promozione in Serie D. I mamertini quindi nella stagione 2009-2010 si imposero nel Girone I, accedendo per la prima volta nella propria storia al calcio professionistico.

Catalano nell’ottobre 2011 fu nominato allenatore della prima squadra rossoblu, in sostituzione di Salvatore Amura che prese il posto di Venuto pochi mesi prima. Il tecnico guidò i mamertini ad una salvezza fondamentale, che permise al Milazzo di confrontarsi con il campionato di C2 anche nell’annata 2012-2013. Nell’estate 2012 l’allenatore fu ingaggiato dal Messina, che guidò alla vittoria del Girone I di Serie D e al ritorno al professionismo. L’esperienza in riva allo Stretto di Catalano, tuttavia, si concluse alla fine del 2013.

Dopo una breve parentesi al Due Torri, Catalano nell’aprile 2017 fu ingaggiato dall’Acireale che condusse fino ad un ottimo secondo posto nel Girone B di Eccellenza. Il tecnico quindi guidò la formazione acese fino alla vittoria dei play-off Nazionali, centrando la promozione in Serie D. L’esperienza all’Acireale, tuttavia, si concluse nel settembre 2017. Catalano quindi alla fine del 2019 fu ingaggiato dal Paternò, formazione con cui vinse il Girone B di Eccellenza centrando una nuova promozione in Serie D. Il tecnico venne confermato anche nella stagione successiva, dove guidò gli etnei verso la salvezza.

L’allenatore, dopo una breve parentesi al Rotonda in Serie D, fu ingaggiato dal Pro Favara. Catalano quindi nella stagione 2022-2023 ottenne un terzo posto nel Girone A di Eccellenza, perdendo la finale play-off regionale contro l’Enna. Il tecnico nell’annata successiva si spinse fino al secondo posto nel medesimo girone di Eccellenza, arrivando soltanto alle spalle della Nissa. Catalano ottenne l’accesso diretto agli spareggio nazionali, dove però il suo Pro Favara fu eliminato in semifinale dal Pompei. L’allenatore infine ha trascorso l’ultima stagione in Serie D con il Paternò che, da neopromosso, ha guidato fino ad un importantissimo settimo posto nel Girone I.

Le parole di Catalano

Il tecnico ha commentato così il suo ritorno a Milazzo: “Per me è un piacere tornare a Milazzo, dove ho trascorso anni belli e intensi da calciatore e dove ho iniziato la mia carriera di allenatore. Conosco bene la piazza, so che affronteremo un campionato difficile e molto competitivo. Ma quest’anno abbiamo un obiettivo importante, quello di mantenere una categoria del calibro della Serie D. Per farlo c’è bisogno di tutti: dalla società al direttore passando per lo staff, i calciatori e soprattutto i tifosi. Milazzo ha un pubblico fantastico che vive di calcio. Sono sicuro che con l’aiuto di ogni componente potremo toglierci delle soddisfazioni”.