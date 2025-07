Tutto pronto per il 1° Trofeo ASD Reggio Calabria Big Game | FOTO

StrettoWeb

Ci siamo. Mancano meno di 48 ore al via di quello che già si preannuncia come uno degli eventi di pesca sportiva più attesi dell’anno in Calabria e in tutto il Sud Italia: l’11 luglio si alzerà il sipario sul 1° Trofeo ASD Reggio Calabria Big Game, una manifestazione dedicata alla traina d’altura che, già alla sua prima edizione, promette di scrivere una pagina importante nella storia della disciplina.

I numeri parlano chiaro:

33 imbarcazioni partecipanti

Oltre 170 tra pescasportivi e appassionati coinvolti

Un parterre di autorità e istituzioni di primo piano, tra cui:

Rocco Gulli – Presidente Provinciale FIPSAS

Antonio Debilio – Presidente Regionale FIPSAS

Walter Malacrinò – Coordinatore Regionale Sport e Salute

Tino Scopelliti – Presidente CONI Calabria

Maria Foti – Sindaco di Montebello Ionico

L’entusiasmo è palpabile tra i partecipanti e nella comunità degli amanti del mare. Questa competizione rappresenta molto più di una semplice gara: è un grande momento di sport, aggregazione e valorizzazione del territorio, con un forte spirito di squadra e di rispetto per il mare.

Sponsor e premi di altissimo livello

Grazie al supporto Centro Pesca Pellaro DI BRUNO Puglisi e di Olympus S.A.S. & C, main sponsor della manifestazione, l’evento ha catalizzato l’attenzione di tutto il settore: Everol, AQS, Expert Predator, Idelsa, Marine Hardware, Linea Effe e molti altri hanno voluto legare il proprio nome al trofeo.

Numerosi anche gli sponsor e partner locali, tra cui:

Daniele Tripodi partner Thoatsu ,Club Nautico Saline , Bar Europa, New Car Srl – Concessionario Ranieri, EmmetClima, Tenute San Giovanni, Mustad Fishing, Porcino Impianti, Autoscuole Regina Venus, Sol-Auto Srl, Gi-Rent srl, R. Marine Group, Masseria degli Aranci, Outlet Santa Caterina, e-Nautica, Minniti Auto, Beppe Conti, Ventura Gioielli, Fireworks e Mak Artificiali.

Una rete di sponsor locali, nazionali e internazionali sostiene con forza l’iniziativa, con premi di valore assoluto: tra questi, canne e mulinelli di ultima generazione, raffi professionali, ecoscandagli, accessori di punta e persino un motore marino Tohatsu 5 HP GPL messo in palio per il premio speciale “Campione di Casa”.

Ecco i premi in palio:

1° Classificato

5 Canne Custom Bruno Puglisi 30 lb

5 Mulinelli Everol T-Shot 50 lb

Raffio Olympus

Cintura Renos Harness Olympus

Gambale Export Predator

2 Porta canna Forket

2° Classificato

2 Mulinelli Everol T-Shot 50 lb

2 Canne Guardian

Raffio Olympus

Cintura Renos Harness Olympus

Patente nautica (valore 1200 euro)

Gambale Expert Predator

3° Classificato

Gambale Expert Predator

Igloo Coolbman

4 Canne Mustad

4 Mulinelli Ascetic Lineaeffe 40

Raffio Olympus

Cintura Renos Harness Olympus

2 Porta canna Forket

Premio Campione di Casa – ASD Reggio Calabria Big Game

Motore Tohatsu 5 HP GPL

Premio Olympus

Canna Guardian 1,5 kg

Cintura Harness

Gambale

Premio Thunder Strike

Ecoscandaglio Lowrance 4”

Più di una gara: una comunità che cresce

L’ASD Reggio Calabria Big Game nasce dalla passione pura per il mare e la pesca d’altura, con l’obiettivo di creare una comunità fondata sulla condivisione di tecniche, esperienze e, soprattutto, sulla sicurezza in mare.

Una grande famiglia, che crede nei valori della sportività, dell’amicizia e del rispetto per l’ambiente marino, e che intende trasformare ogni uscita in un’occasione per vivere e raccontare il territorio.

“Per noi il Big Game non è solo una tecnica di pesca: è uno stile di vita, una responsabilità e un’emozione da condividere”, dichiarano i membri del direttivo, capitanati dal presidente Francesco Iacopino.

In programma, oltre alla competizione, momenti di festa, premiazioni e convivialità al Club Nautico Saline, che ospiterà l’evento insieme a partner come il Bar Europa e le Tenute San Giovanni, che cureranno i brindisi finali.

L’appuntamento è fissato:

11-13 luglio 2025

Reggio Calabria e acque provinciali

Il Big Game sta per cominciare… e sarà spettacolo puro!