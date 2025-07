Turismo a Scilla, il sindaco Ciccone soddisfatto: “il trend è in positivo” | INTERVISTA

StrettoWeb

Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, il sindaco di Scilla, Gaetano Ciccone, traccia un bilancio sul turismo in città: “il trend è positivo, ci sono tante presenze e la cosa ci soddisfa. Stiamo lavorando al nuovo logo del comune e questo sicuramente ci aiuterà. Non appena ci siamo insediati, la mia amministrazione ha affrontato le tante emergenze presenti. Il nostro impegno è massimo”.

“C’è ancora tanto da lavoro da fare, vogliamo migliorare in tutto per rendere Scilla sempre più al centro del Mediterraneo”, evidenzia il primo cittadino Ciccone.