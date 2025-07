Turismo, Pisapia (Culturitalia): “storytelling e valorizzazione”

StrettoWeb

“Oggi più che mai, il settore turistico richiede competenze specializzate e una visione strategica. Non basta più avere un patrimonio naturale o culturale eccezionale; è fondamentale saperlo gestire, valorizzare e promuovere attraverso Sistemi Turistici di Destinazione integrati e professionali. È per questo che figure come il Manager di Destinazione, previste nella Legge sul Made in Italy, sono diventate indispensabili per trasformare il potenziale in concrete opportunità di sviluppo e occupazione”. Queste le parole del Dott. Claudio Pisapia, Direttore nazionale di Culturitalia e ideatore dell’omonimo progetto.

“Sono entusiasta – prosegue Pisapia – di condividere l’attesa e l’impegno che precedono il convegno nazionale ‘Destinazione Italia’. In qualità di Direttore di Culturitalia e ideatore dell’omonimo progetto, sono convinto che questo appuntamento rappresenti un momento cruciale per il futuro del turismo nel nostro Paese, e in particolare per la Calabria che ci ospiterà per questo importante evento”.

Il convegno, per il quale ha dimostrato forte interessamento anche il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sarà occasione per presentare il nuovo Corso Executive per Manager di Destinazione, frutto della sinergia tra Culturitalia e la Unical Business School dell’Università della Calabria. Interverranno anche figure come il Dott. Davide Taliente, Ufficio di Gabinetto del MIMIT, e il Prof. Tullio Romita, che coordina il corso all’Unical. Questo percorso formativo è stato progettato per rispondere a un’esigenza reale del mercato, fornendo strumenti e conoscenze all’avanguardia per operare in un settore in rapida evoluzione. Occorre ricordare come l’Università della Calabria si è confermata come uno dei migliori atenei in Italia, un’eccellenza che garantisce la qualità e il prestigio della formazione che verrà offerta. Tutto si basa sull’articolo 31 della Legge Made in Italy, a testimonianza dell’allineamento con le più recenti direttive nazionali per la valorizzazione del patrimonio turistico nazionale.

Da seguire con attenzione anche il contributo della Prof. Alessandra Priante, Presidente di ENIT Agenzia nazionale italiana del turismo e già Direttore Europa dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il Turismo, che non mancherà di dare una visione internazionale di turismo, ricordando come l’Italia sia la meta numero uno in Europa e numero due al mondo per il turismo business; ma anche un contributo come l’esigenza di fare rete, creando network di comuni vicini che sappiano distribuirsi equamente le presenza e offrire allo stesso tempo ai viaggiatori servizi e contenuti.

“Siamo convinti – conclude Pisapia – che solo attraverso iniziative come questa, che mettono al centro la formazione d’eccellenza, la strategia e la valorizzazione autentica dei territori, alcune parti d’Italia possano esprimere appieno il loro inestimabile potenziale turistico, diventando protagoniste di una rinascita economica e culturale. In questo scenario, Marina di Gioiosa Ionica non è solo una sede casuale, ma vuole dimostrare di essere un vero e proprio laboratorio di idee e innovazione, un esempio tangibile di come una comunità possa iniziare ad abbracciare un approccio strategico e integrato alla gestione turistica. Vogliamo che sia un faro per un nuovo modo di concepire il turismo, dove la qualità delle competenze si unisca alla ricchezza del patrimonio locale. Potremo così costruire un futuro in cui il turismo sia davvero un motore di crescita, partendo proprio da qui, da Marina di Gioiosa Ionica”.

Appuntamento quindi con amministratori, associazioni e cittadini il prossimo 28 luglio, a partire dalle ore 19:30, presso la Sala Consiliare di Marina di Gioiosa Ionica in provincia di Reggio Calabria.