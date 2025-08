Turi Rugolo presenta il nuovo videoclip di “Giuvani emigranti” | VIDEO

StrettoWeb

Turi Rugolo è un cantautore calabrese abituato a raccontare la propria terra con chitarra e voce. Una terra, la Calabria, bella e aspra allo stesso tempo, capace di far sognare e allo stesso tempo di farti sbattere contro una cruda realtà. Si piange quando si arriva, si piange quando si lascia. E che succede quando non si è mai arrivati, ma in Calabria ci si è nati, cresciuti e vissuti e… la si deve lasciare lo stesso?

“Giuvani emigranti” è il titolo dell’ultima canzone di Turi Rugolo che racconta una storia, purtroppo è comune a tantissimi giovani che lasciano la propria terra alla ricerca di un futuro migliore. Una canzone che ha una nota di denuncia e che deve arrivare alle orecchie anche delle istituzioni affinchè quei giovani possano tornare e i nuovi giovani non debbano più partire. Nell’intervista realizzata da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, Turi Rugolo racconta la genesi di “Giuvani Emigranti”.