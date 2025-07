Trump impone dazi del 30% su Unione Europea e Messico

StrettoWeb

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato dazi del 30% sul Messico e sull’Unione Europea. L’aumento entrerà in vigore il 1° agosto 2025. Trump ha fatto gli annunci pubblicando le lettere inviate al Presidente del Messico, e a Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea.

Per quanto riguarda il Messico, Trump ha dichiarato: “mi ha aiutato a proteggere il confine, ma ciò che il Messico ha fatto non è sufficiente”. “Il Messico non ha ancora fermato i Cartelli che stanno cercando di trasformare tutto il Nord America in un parco giochi per il narcotraffico. Ovviamente, non posso permettere che ciò accada“, evidenzia Trump.

Riguardo all’UE, Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti “devono allontanarsi da questi deficit commerciali persistenti, ampi e di lungo termine, generati dalle vostre tariffe, politiche non tariffarie e barriere commerciali”. Il presidente ha affermato che la relazione commerciale con l’UE “è stata, purtroppo, tutt’altro che reciproca”. Trump ha precisato che le merci trasbordate per eludere l’imposta più elevata saranno soggette a un’aliquota ancora più alta. “Si comprenda che il 30% è molto meno di quanto sarebbe necessario per eliminare la disparità di deficit commerciale che abbiamo con l’UE”, ha aggiunto.