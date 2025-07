Tropea: Salvatore Di Marzo nominato Delegato della Fondazione Internazionale Papa Clemente XI Albani

StrettoWeb

Il Cavaliere dell’Ordine della Gran Croce d’Oro Salvatore Di Marzo è stato Delegato a rappresentare nel Comune di Tropea la Fondazione Internazionale Papa Clemente XI Albani. Il Presidente della stessa Fondazione il Cav. Gr. Croce Prof. Zef Bushati, Diplomatico e già ambasciatore presso la Santa Sede lo ha informato della sua nomina, apprezzando le sue qualità morali in coerenza con le finalità sociali e culturali della Fondazione.

Numerose sono le personalità Italiane e Internazionali che occupano posto di rilievo all’interno della Fondazione che ha come Presidente Onorario sua S.E Rev. Cardinale Ernest Simoni e S.E. Rev. Cardinale Angelo Comastri, Vicario generale emerito di Sua Santità per la Città del Vaticano e come Presidente della Conferenza Episcopale Albanese il Mons. George Frendo Arcivescovo Metropolitana di Tirana. Il Delegato Salvatore Di Marzo, Brigadiere Capo dell’Arma dei Carabinieri (in pensione), si è sempre distinto per l’elelvata professionalità e l’encomiabile senso del dovere, dando prova di grande capacita e umiltà. Ha ricevuto tantissime Onorificenze, Benemerenze, Encomi e molteplici apprezzamenti, ricevendo anche un croce d’Argento ed una d’Oro, per il periodo di servizio meritorio compiuto nella Benemerita Arma dei Carabinieri.

La Fondazione Internazionale Papa Clemente XI Albani è una libera Organizzazione non a scopo di lucro, fondata, a Tirana (Albania) nel settembre del 2002 dal Cavaliere di Gr. Cr. Dott. Zef Bushati e da un gruppo benemerito di fondatori. Il Dott. Zef Bushati è Presidente, nonchè rappresentante ufficiale della Fondazione. Lo scopo della Fondazione è promuovere la figura e le opere del Pontefice Clemente XI – Albani, il 243° Papa della storia della Chiesa cattolica romana il quale salì al soglio del pontificio nell’anno 1700 e vi rimase fino al 1721. La Fondazione si propone inoltre quello di diffondere, informare, trasmettere, pubblicare la fratellanza dei popoli, la conoscenza etica dei valori storici, letterari, scolastici, scientifici, religiosi, artistici e culturali di diversi comunità civiche.

Promuovere le attività di ricerca scientifica, dello sviluppo sostenibile, dello sviluppo in generale in collaborazione con istituzioni o organizzazioni nazionali, comunitarie e internazionali. Lo statuto prevede che la Fondazione possa premiare con dei titoli le persone meritevoli che si sono distinte per le qualità morali, sociali, culturali ed umane, nonché per la pace, l’amicizia tra i popoli e meriti eccezionali, in particolare:

Cavaliere dell’Ordine della Gran Croce d’Oro;

Cavaliere della Croce d’Argento;

Membro d’Onore;

Senatore Accademico;

Membro del Comitato Scientifico;

Diploma di Benemerenza.

La Fondazione negli anni è riuscita con capacità e forza a contribuire alla costruzione di rapporti preziosi tra Italia e Albania: due Paesi che collaborano in diversi ambiti. Infatti l’Albania, paese innovativo e moderno, è un partner.