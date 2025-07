Tre studenti del Panella-Vallauri premiati nel concorso “Una corsa per la vita” | NOMI

StrettoWeb

Sono gli studenti Elisa Wanda Surace, Giorgio Rosace, Matvii Yefremov della 4AG dell’indirizzo Grafica e Comunicazione dell’ITT Panella – Vallauri di Reggio Calabria, ad aggiudicarsi rispettivamente il primo, secondo e terzo posto del Concorso fotografico “Una corsa per la vita” indetto dal Comune di Reggio Calabria. La premiazione è avvenuta il 30 Giugno, in concomitanza del Giro d’Italia in Handbike, presso la “Sala dei lampadari” di Palazzo San Giorgio, alla presenza del Sindaco Giuseppe Falcomatà, della Dirigente del Settore Sport ed Istruzione Dr.ssa Daniela Roschetti, del Consigliere delegato allo Sport Dott. Giovanni Latella e dell’Assessore all’Istruzione Dr.ssa Anna Briante.

Un ringraziamento sentito va al Comune di Reggio Calabria per aver promosso un’iniziativa così stimolante e inclusiva, che sposa lo sport e l’arte e al Dirigente Scolastico prof.ssa Teresa Marino, che ha consentito ai ragazzi di esprimere al meglio il loro potenziale, fornendo loro gli strumenti e l’ambiente ideale.

I giovani allievi, sotto la supervisione della prof.ssa Manuela Turano, si sono immersi nell’atmosfera della competizione, armati delle loro macchine fotografiche immortalando i momenti salienti, il grande sforzo e la determinazione dei partecipanti, ma anche l’amicizia che li lega e la gioia di superare i propri limiti con l’intento, non solo, di documentare ma anche di cogliere l’essenza di un evento carico di significati e che va oltre la semplice gara, realizzando scatti che rappresentano la sintesi perfetta tra tecnica e sensibilità e raccontano storie attraverso l’obiettivo.

Gli atleti di Handbike, con la loro forza d’animo, il loro coraggio, con una resilienza commovente, con la loro inarrestabile voglia di vivere lo sport e la loro empatia, hanno offerto una lezione indimenticabile su come affrontare gli ostacoli. La mostra fotografica, allestita presso la Galleria di “Palazzo San Giorgio”, potrà essere visitata fino al 2 luglio 2025.