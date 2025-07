Tre giorni in provincia di Messina per il club dell’Unesco di Reggio Calabria | INTERVISTA

StrettoWeb

Il Club Unesco Re Italo della Città Metropolitana di Reggio Calabria è uno dei più antichi Club italiani. 135 sono oggi i Club in Italia, dei quali 105 riuniti in Federazione. Il Club reggino promuove il territorio ed il suo Patrimonio Culturale, Storico, Archeologico, Paesaggistico e Naturalistico; e lo fa attraverso escursioni di un giorno o più giorni, come è avvenuto in giugno con un viaggio di tre giorni in provincia di Messina.

Durante questo viaggio in Sicilia, il Club Unesco di Reggio ha visitato Tindari, Brolo, Ficarra, Montalbano Elicona.

L’intervista di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: