Sospeso fra acqua e aria: Fabio Zema trionfa nella Traversata dello Stretto in kitefoil

Condizioni di gara complicate, vento da ovest e tanta corrente. Sono queste, solo alcune, delle sfide che i partecipanti alla Traversata dello Stretto a vento sono stati costretti ad affrontare cimentandosi nella Continent Island, la manifestazione che unisce appassionati di kitesurf, windsurf, vela, SUP e da quest’anno anche il wingfoil. Nella gara disputata ieri, per la disciplina kitesurf, a trionfare, piegando vento e onde alla sua volontà, è stato il veterano Fabio Zema che ha fermato il cronometro in 46 minuti e 38 secondi. Per l’atleta reggino è il 3° successo nella competizione: 2 anni fa firmò il record in 31 minuti e 59 secondi.

Solo un altro atleta è riuscito a completare la gara, il secondo classificato Enrico Turturo (50 minuti e 1 secondo). Grande delusione invece per il brasiliano Rodrigo de Oliveira, uno dei grandi favoriti della vigilia, frenato da vento e correnti.