Trapani Shark, il Coni conferma il -4. Antonini: “decisione incomprensibile. Ecco cosa faremo”

Il Coni ha respinto il ricorso presentato dalla Trapani Shark sull’annullamento della penalizzazione di 4 punti da scontare, nel corso dell’annata 2025-2026, per irregolarità nei versamenti Irpef e Inps riscontrate in un controllo dell’Agenzia delle Entrate. Il club si era difeso dichiarandosi vittima di una truffa operata da parte di una società milanese già segnalata alle autorità giudiziarie e ora si affiderà al TAR.

La penalizzazione era arrivata a Playoff già iniziati, con penalizzazione dunque inapplicabile nella scorsa stagione. Trapani dovrà anche farsi carico delle spese processuali, che ammontano a 10.000 euro (5.000 destinati alla Fip e 5.000 alla Lega Serie A).

Il commento di Antonini: “accettiamo decisione incomprensibile”

“Decisione che accettiamo anche se incomprensibile soprattutto alla luce delle memorie che ha presentato il nostro gruppo legale. Andremo ora al TAR, non ci arrendiamo a una decisione ingenerosa che non tiene conto delle evidenze in nostro possesso che abbiamo prodotto in giudizio“, il commento pubblicato su X dal presidente Valerio Antonini.