Trapani, che colpacci: arrivano Manuel Fischnaller e Gigi Canotto!

Colpacci. Gli ennesimi. Il presidente del Trapani Valerio Antonini, su “X” annuncia i prossimi arrivi in entrata per la squadra granata. Due “big” della Serie C, due colpi da 90 che andranno a rinforzare le ali d’attacco: si tratta di Manuel Fischnaller e Gigi Canotto. Entrambi ex Reggina (uno anche ex Catanzaro e l’altro ex Cosenza), “si aggiungono a Grandolfo, Vázquez e Ciuferri per un attacco stellare. Pronti per andare a tentare in ogni modo di fare una stagione memorabile”, ha scritto Antonini.

“Gigi poi, sposato con una ragazza Trapanese, visti i precedenti, ci terrà a chiarire con la tifoseria le incomprensioni e uniti andare a vincere per il meglio della maglia granata, l’ho visto e sentito motivatissimo. Della serie ‘Antonini se ne va, Antonini non ha più soldi’. Più fanno così più ci fanno bene”, ha aggiunto. Oltre alle entrate, il Trapani ha annunciato anche due uscite: Benassai va al Vicenza e Stensrud ha rescisso.