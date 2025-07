Tragico incidente a Messina: anziano travolto da una moto, muore in ospedale

StrettoWeb

Un uomo di 69 anni, Letterio Verboso, è stato investito da uno scooter, lungo la via Consolare Pompea, a Messina, mentre stava attraversando la strada. Lo scontro è stato molto forte ed alla fine fatale per l’anziano signore che è stato immediatamente soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato in ospedale dove poi è morto per le gravi ferite subite, dopo alcune ore in cui i medici hanno fatto di tutto per salvarlo.

Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per indagare sull’esatta dinamica del sinistro mortale. Traffico in tilt nella zona e vari disagi.