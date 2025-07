Tragedia alla Tonnara di Palmi: turista stroncato da un malore, inutili i soccorsi

StrettoWeb

Dramma questa mattina alla Tonnara di Palmi, dove un turista originario di Perugia è deceduto a seguito di un improvviso malore. L’uomo si trovava in Calabria per una vacanza quando si è sentito male in modo repentino. Immediato l’allarme al 118, ma la gravità della situazione ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che però ha potuto atterrare solo al porto di Palmi, complicando ulteriormente le operazioni di soccorso. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il turista non c’è stato nulla da fare.