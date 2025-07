Tragedia a Locri, neonato muore poche ore dopo il parto: i genitori denunciano

StrettoWeb

Tragedia all’ospedale di Locri, in provincia di Reggio Calabria, dove un neonato è deceduto poche ore dopo la nascita. Nonostante i tentativi del personale medico e paramedico di salvargli la vita, per il piccolo non c’è stato nulla da fare. I genitori, sconvolti dall’accaduto, hanno presentato una denuncia ai carabinieri per chiedere che vengano chiarite le cause del decesso. I militari hanno immediatamente informato la Procura, che ha avviato le indagini per fare luce sulla vicenda. Preoccupa il fatto che nello stesso reparto, già lo scorso anno, si era verificata un’altra tragedia simile con la morte di un altro neonato.