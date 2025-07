Tragedia in Germania, treno deraglia con 100 passeggeri a bordo: numerosi morti e feriti

StrettoWeb

Un treno della Deutsche Bahn, in Germania, con a bordo circa 100 passeggeri è deragliato nel distretto tedesco di Biberach, causando numerose vittime e feriti, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa tedesca citando fonti di sicurezza. Secondo la Bild, l’incidente ferroviario è avvenuto intorno alle 18:10. Un portavoce della polizia federale di Stoccarda ha detto che “due vagoni del treno espresso regionale della Deutsche Bahn sono deragliati”. Non è ancora chiaro il motivo del deragliamento.

“L’incidente ferroviario nel distretto di Biberach è uno shock per me. Sono in stretto contatto con il Ministro dell’Interno e il Ministro dei Trasporti e ho chiesto loro di supportare i soccorsi con tutti i mezzi possibili”. Lo scrive su X il cancelliere tedesco Friedrich Merz.