Un tifoso scrive a Ballarino: “Reggina a Sky Calciomercato? Sarebbe imbarazzante. Date spazio alla Reggio Bic”

StrettoWeb

Continuiamo a riceve tante lettere da parte dei tifosi della Reggina che, rivolgendosi al presidente Ballarino, chiedono di fare un passo indietro per il bene della società e della città. Un tifoso che ha preso parte alla riunione degli ultrà avvenuta ieri pomeriggio, ha scritto alla nostra redazione chiedendo a Ballarino di evitare di presentare la Reggina alla trasmissione Sky Calciomercato, come avvenuto l’anno scorso.

Come spiegato ieri dagli stessi tifosi, infatti, la politica reggina è “amareggiata perchè questa estate c’è Sky Calciomercato all’Arena e volevano presentare la squadra, ma ad oggi non si sa come siamo messi“. Il tifoso chiede, piuttosto, di dare spazio a una realtà fin troppo poco sponsorizzata come la Reggio Bic che l’anno scorso è arrivata in finale dell’Eurocup (la competizione europea di Basket in carrozzina) e ha centrato i Playoff Scudetto dimostrandosi una realtà di primo piano nello sport reggino.

“Alla cortese attenzione del Presidente della Reggina,

Mi rivolgo a Lei non solo come tifoso della Reggina, ma come cittadino profondamente legato ai colori amaranto e alla storia sportiva della nostra città. Inutile nasconderlo: il sentimento che prevale oggi è di profonda amarezza, delusione e sconforto. L’unica speranza, per molti di noi, sembra essere che l’attuale dirigenza faccia un passo indietro e lasci definitivamente spazio a nuove prospettive.

Ho partecipato personalmente alla manifestazione organizzata dagli ultras e posso testimoniare che il clima generale era permeato da una profonda frustrazione. È un sentimento diffuso, reale, che non può essere ignorato.

Desidero pertanto rivolgere un appello diretto al Presidente: qualora intendesse proseguire nella gestione della società, Le chiedo di valutare seriamente l’opportunità di non presentare la Reggina nella trasmissione Sky Calciomercato. Non sarebbe opportuno, a nostro avviso, esporre il nome del club e, di riflesso, dell’intera città di Reggio Calabria, a ulteriori imbarazzi di fronte a personaggi di spicco del giornalismo sportivo e del calcio, come Alessandro Bonan o Beppe Bergomi. Lo scorso anno, con orgoglio, abbiamo annunciato in diretta nazionale il ritorno tra i professionisti con lo slogan “uniCo obiettivo”. Ma a distanza di mesi, i fatti parlano chiaro, e oggi ci troviamo a fare i conti con una realtà ben diversa.

Perché dunque non dare visibilità ad altre realtà sportive reggine che, con umiltà e determinazione, stanno portando risultati concreti? Penso, ad esempio, alla squadra di basket in carrozzina della Bic, che ha disputato una finale Scudetto con dignità e orgoglio, o ad altre realtà locali meritevoli.

Il nome “Reggina” rappresenta una città intera, la sua storia, la sua passione. Non può e non deve essere messo a rischio da una gestione che, ad oggi, ha portato più interrogativi che certezze. La dignità ha un limite. E quel limite, temo, sia stato superato“.