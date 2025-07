Terribile incidente sulla SS106, auto ribaltata e traffico in tilt

StrettoWeb

Un incidente stradale si è verificato pochissimi minuti fa sulla SS106 a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sul sinistro ne eventuali cause sugli occupanti dei mezzi coinvolti. Sul posto si registrano lunghe code e rallentamenti. Sul posto sono prontamente intervenute le forze dell’ordine e il Soccorso Stradale.