Taormina: il Teatro Antico ha ospitato l’edizione 2025 della Cerimonia di Consegna dei Diplomi di Laurea di Unime | INTERVISTA

Anche quest’anno il Teatro Antico di Taormina ha ospitato l’edizione 2025 della Cerimonia di Consegna dei Diplomi di Laurea che ha visto protagonisti oltre 700 neolaureati dei Corsi triennali, magistrali ed a ciclo unico e dottori di ricerca di UniMe. Circa 4mila le persone che hanno assiepato le varie zone del Teatro, dalla gradinata sino alla platea. “Con profondo orgoglio – ha detto il Rettore introducendo la Cerimonia – do il benvenuto a tutti i presenti in una cornice senza tempo, palcoscenico ideale per voi giovani che vi apprestate a cominciare una nuova avventura portando con voi un bagaglio colmo di anni d’impegno e sacrificio. Negli anni che avete trascorso all’interno della nostra Comunità accademica, l’Ateneo è stato un link fra tradizione e innovazione per offrirvi più opportunità possibili ed ha, inoltre, accolto personalità importanti come il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il vostro, cari ragazzi, non è stato solo un percorso finalizzato all’acquisizione di conoscenze, ma anche un virtuoso tentativo di allargamento dei confini culturali, ideologici, geografici in una terra capace di abbattere steccati, da sempre, abituata ad accogliere e ad essere crocevia di popoli ed esperienze. Al di là di ciò che dicono le classifiche, resto pienamente convinta che il nostro Ateneo sia un laboratorio di cittadinanza attiva capace di prepararvi ad un futuro da affrontare con coraggio, resilienza e con tutti gli strumenti necessari per aprirvi al mondo”.

“L’Unime è un luogo di crescita”

“UniMe è, inoltre, luogo di crescita prezioso entro cui apprendere quel senso di comunità che rappresenta la cifra più grande del nostro impegno e ci vede uniti nel promuovere il rispetto e la non violenza. Il ricordo di Sara e Lorena, giovani ragazze piene di sogni che oggi avrebbero potuto essere tra voi sugli spalti ad occupare un posto che purtroppo resterà vuoto, sprona tutti noi a farci sentinelle attive pronte all’ascolto. Desidero ringraziare tutte le persone che vi hanno sostenuto per il raggiungimento del traguardo della laurea: innanzitutto le vostre famiglie, che hanno riposto in noi la loro fiducia, i vostri amici ed i docenti che vi hanno accompagnato sino a qui. Oggi è tempo di festeggiare, con la consapevolezza che da domani vi aspetta un cammino importante, in un mondo sempre più tecnologico e cosmopolita, da percorrere con concretezza, correttezza e integrità. Non dimenticate il vostro legame con l’Università di Messina, la vostra Alma Mater, mi auguro che il vostro viaggio sia ricco di scoperte e promesse mantenute”, rimarca il Rettore.

Gli altri interventi

A seguire sono intervenuti i Sindaci delle Città di Messina e Taormina, dott. Federico Basile e on. Cateno De Luca. Ospiti d’onore della Cerimonia sono stati la giornalista e divulgatrice scientifica Gabriella Greison e l’attore Claudio Castrogiovanni (nominato socio onorario dell’Associazione ex allievi dell’Ateneo ‘ALuMnime’ e premiato con una targa), che è stato intervistato dalla studentessa Giulia Cavallaro, Coordinatrice di ‘UniVersoMe’, la testata multiforme degli studenti dell’Ateneo.

Gabriella Greison ha invitato i giovani laureati a non aver paura di sbagliare, incoraggiandoli ad abbracciare la bellezza del cambiamento, segno distintivo di quella che ha definito “una generazione dell’incertezza coraggiosa” capace di inseguire i propri sogni senza mai smarrire le coordinate di un luogo, Messina, affascinante e ricco di storia.

Claudio Castrogiovanni, che ha ricordato i suoi trascorsi nella Città dello Stretto, ha spronato i ragazzi ad andare incontro a tutte le novità che li attendono senza mai dimenticare che l’Università rappresenterà un nucleo di emozioni e sperienze fondamentali che li accompagneranno per tutta la vita. Castrogiovanni, citando il cortometraggio ‘Fili invisibili’ in cui ha interpretato il professore incontrato dalla giovane Sara Campanella poco prima di essere uccisa, ha anche sottolineato come sia importante non avere paura di uscire e di parlare con qualcuno di ciò che si vive o si prova.

Sul palco, anche, il Team Stretto in Carena, capitanato dal Faculty advisor prof. Dario Milone, ad oggi l’unica squadra a rappresentare il sud Italia al mondiale universitario Motostudent che si tiene ad Aragòn (circuito dove ha vinto – nel 2021 – la categoria Rookie); il Team nuoto della SSD UniMe, tra le migliori società Siciliane, la squadra è riuscita a ritagliarsi uno spazio importante nel panorama Nazionale e Internazionale dell’ultimo biennio, con risultati di prestigio, titoli di categoria, record e podi individuali o di staffetta e il Team del Progetto PerfeTTO e della Chirurgia vascolare, coordinati dal prof. Filippo Benedetto, che lavorano al primo Network italiano composto da Uffici di Trasferimento Tecnologico nel settore delle Scienze della Vita allo scopo di migliorare la qualità delle cure ai pazienti grazie all’integrazione di oltre 50 partner che concorrono sinergicamente alla creazione di servizi innovativi ed alla formazione di esperti nel TTO.

A porgere l’augurio ai laureati, la dott.ssa Laura Arruzzoli (Stretto in Carena), gli studenti Emma Arcudi (Team nuoto SSD) e il dott. Kevin Bonasera (Team del Progetto PerfeTTO e della Chirurgia vascolare).

Nel corso della Cerimonia, la Rettrice e la prof.ssa Maria Zappalà, Coordinatrice del Corso di Laurea magistrale in Chimica e Tecnologia farmaceutiche, hanno consegnano il Diploma di Laurea e il tocco con la toga alla mamma di Giovanni Paolo Barbera, neolaureato dell’Ateneo peloritano venuto a mancare prematuramente lo scorso agosto.

La serata, che si è chiusa con il tradizionale lancio del tocco, è stata animata dal noto Dj Leo Lippolis, da esecuzioni al violino e dalle pregevoli esibizioni del Coro d’Ateneo diretto dai Maestri Umberto e Giulio Arena.