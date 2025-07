Taurianova, auto in fiamme nel centro abitato: paura tra i residenti | VIDEO

StrettoWeb

Attimi di forte apprensione questa mattina a Taurianova, nel cuore della Piana di Gioia Tauro, dove un’auto, un’Alfa Romeo, come si evince dal video a corredo dell’articolo girato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, ha preso improvvisamente fuoco in pieno centro abitato. Le fiamme, alte e ben visibili anche a distanza, hanno scatenato il panico tra residenti e passanti, preoccupati per la vicinanza delle abitazioni e delle attività commerciali.

L’allarme e l’intervento dei soccorsi

L’incendio si è sviluppato intorno alle 10:30 di questa mattina, quando alcuni cittadini hanno notato del fumo uscire dal vano motore dell’auto. Nel giro di pochi minuti le fiamme hanno avvolto completamente il veicolo, creando una densa colonna di fumo che ha reso l’aria irrespirabile in diversi punti del centro.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno domato l’incendio evitando che le fiamme si propagassero ad altri veicoli o agli edifici circostanti. Presenti anche i Carabinieri e la Polizia Locale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a deviare il traffico per consentire le operazioni di spegnimento.

Fortunatamente non si registrano feriti. L’auto era vuota al momento dell’incendio e non risultano danni a persone o strutture vicine. Resta da chiarire l’origine del rogo: le prime ipotesi parlano di un possibile guasto tecnico, ma non si escludono altre cause.