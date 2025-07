Tartarughe marine, record di nidi in Sicilia: 200 messi in sicurezza dal WWF. Altri 50 in Calabria

StrettoWeb

Mentre nei giorni scorsi si è avuta la prima emersione “targata WWF” di neonati di Caretta caretta, all’interno del lido dell’albergo Fontanebianche (Siracusa) il network Tartarughe marine dell’associazione, coordinato dalla biologa Oleana Prato, registra (e supera, con i 6 nidi di ieri nelle province di Ragusa, Siracusa e Messina) la cifra record di 200 nidi censiti e messi in sicurezza dall’inizio della stagione delle deposizioni, circa 2 mesi fa. Suddivisi per aree, i nido sono 83 in provincia di Siracusa, 47 Ragusa, 41 Agrigento, 14 Trapani, 10 Messina, 9 Catania, 4 Palermo. La prima schiusa di Siracusa è stata seguita sul posto dall’operatore Giuseppe Di Rosa, che proprio la mattina stessa si era laureato in Biologia.

“Questo aumento di nidificazioni è una bellissima notizia, frutto sicuramente dell’aumento della sensibilità delle persone, dei turisti, degli operatori balneari – ha detto Laura Pintore, Marine Life Expert Wwf Italia -. Molti nidi che in passato non venivano segnalati non sfuggono oggi all’impegno dei volontari Wwf, che setacciano i litorali, ma è aumentata anche la collaborazione dei lidi”. Risultati da record anche in Calabria, dove il Wwf sta seguendo circa 50 nidi. Una prima schiusa è avvenuta in provincia di Crotone, e nell’arco Ionico tra Puglia e Basilicata dove invece sono 15 i nidi messi in sicurezza”.