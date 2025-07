Messina: ok in consiglio comunale alle mozioni su Tari, “Ripudia”, Green Deal

StrettoWeb

So è concluso da pochi minuti il Consiglio comunale di Messina, convocato in seduta ordinaria per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula hanno previsto la trattazione di alcune mozione. Nella massima assise cittadina, alla presenza del presidente del consiglio Nello Pergolizzi, hanno partecipato il sindaco Basile e l’assessore Caminiti, i quali hanno dato varie spiegazioni sulla trattazione dei vari ordini del giorno.

Dopo un’attenta analisi e vari interventi è passata all’unanimità la mozione di adesione del Comune di Messina all’iniziativa ‘Ripudia’ di Emergency” proposto dal gruppo del Partito Democratico. Ok anche alla mozione presentata dal Cosimo Oteri sul “Greel Deal” con 10 favorevoli, 3 contrari e 14 astenuti. La mozione del consigliere di Ciucco sull’esenzione dal pagamento della TARI e del canone per il servizio idrico per le attività commerciali penalizzate dai cantieri per l’ammodernamento della linea tranviaria e il restyling urbano tra Piazza Cairoli e Viale Europa, passa a maggioranza con 13 favorevoli e 9 contrari (il gruppo di Sud chiama Nord). Ok alla “Revisione biennale della pianta organica delle farmacie. Revisione confermativa della pianta organica del Comune di Messina 2024/2025″, con 17 favorevoli ed 1 astenuto.