Il Tar ferma la discarica di Melicuccà, la soddisfazione del sindaco di Seminara: “adesso si proceda alla bonifica” | INTERVISTA

E’ soddisfatto il sindaco di Seminara, cittadina in provincia di Reggio Calabria, sulla sentenza del Tar che di fatto blocca la discarica di Melicuccà. Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, il primo cittadino afferma: “siamo soddisfatti, adesso si proceda alla bonifica dell’area. La battaglia intrapresa dai sindaci è sacrosanta in quanto abbiamo l’obbligo di tutelare i nostri cittadini, siamo stati eletti anche per questo”, rimarca Piccolo.

“Diciamo no alle manifestazioni inutili, servono battaglie concrete, sedersi ai tavoli istituzionali per ottenere risultati. Vorrei la stessa unità anche sulla problematica della sanità”, puntualizza il sindaco Piccolo.