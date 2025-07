Taormina: al via il servizio degli Ispettori Ambientali Comunali

StrettoWeb

“Da oggi entrano ufficialmente in servizio i nuovi Ispettori Ambientali del Comune di Taormina, nominati con apposito Decreto Sindacale n. 21 del 09 luglio 2025. Si tratta di una figura finalizzata a rafforzare il presidio del territorio in materia di tutela ambientale, decoro urbano e corretto conferimento dei rifiuti”, è quanto afferma il sindaco di Taormina, Cateno De Luca. “Gli ispettori opereranno, nell’ambito della convenzione siglata tra il Comune, l’Associazione Corpo Agroforestale ODV-ETS e l’Azienda Servizi Municipalizzati (ASM), su tutto il territorio comunale con poteri di vigilanza, accertamento e contestazione, assumendo a tutti gli effetti lo status di pubblici ufficiali. Il loro compito non sarà solo repressivo, ma anche informativo ed educativo, volto a promuovere comportamenti corretti tra cittadini, turisti e attività commerciali”, rimarca la nota.

“Un’azione concreta per rafforzare la cultura del rispetto ambientale e contrastare l’abbandono selvaggio dei rifiuti. Gli operatori – dotati di uniforme e strumenti di autodifesa come previsto dalla legge – potranno intervenire anche in contesti complessi come aree degradate o discariche abusive. Da parte dell’Amministrazione Comunale gli auguri di buon lavoro a tutti gli ispettori, certi che il loro contributo sarà prezioso per rendere Taormina ancora più bella, pulita e rispettosa dell’ambiente”, conclude De Luca.