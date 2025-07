Taormina, nuovo appuntamento con la rassegna Nike Teatro organizzata dal Parco Archeologico di Naxos

StrettoWeb

Nuovo appuntamento con la rassegna Nike Teatro organizzata dal Parco Archeologico di Naxos Taormina, che ha la direzione di Orazio Micali. Sabato 26 luglio alle 22.00 è in programma il concerto della carismatica a talentuosa Eleonora Bordonaro, protagonista di Moviti Ferma tratto dall’omonimo lavoro discografico prodotto artisticamente da Puccio Castrogiovanni, che sarà sul palco accompagnando la cantante con chitarra, mandolino, marranzano e tamburo a cornice: un live intimo e dirompente in cui la teatralità della lingua siciliana si scioglie nell’intreccio ritmico di marranzano e percussioni.

In uno spettacolo composito e corale, Eleonora Bordonaro costruisce connessioni artistiche per un omaggio alla creatività dell’area etnea, in cui autori e musicisti rinvigoriscono il patrimonio culturale dell’isola con i suoni della contemporaneità. Moviti ferma è un racconto individuale, intriso di femminilità, potenza e fierezza, nato da un terreno culturale fervente di desiderio di esprimersi con l’arte. I testi originali raccontano della ricerca di equilibrio con la natura, della gabbia del corpo, della necessità di muoversi eppure del desiderio di restare fermi, radicati, delle sfide e del modo di affrontarle. Sono inni sfrenati e naïf e paesaggi struggenti di umanità perduta.

I testi di Moviti Ferma, finalista alle Targhe Tenco 2020, nascono dalla forza creativa di tanti artisti che rappresentano una comunità curiosa e vivace: Biagio Guerrera poeta, Carmelo Chiaramonte chef, Marinella Fiume, linguista, ex sindaca, Gaspare Balsamo e Giovanni Calcagno attori, Saro Urzì gestore dello storico locale Nievski.

Il prossimo appuntamento della rassegna Nike Teatro, che ha la direzione artistica di Simona Celi, sarà venerdì 1 agosto con lo spettacolo teatrale La canzone di Orlando che vedrà protagonista l’attore Giovanni Calcagno.

Bio Eleonora Bordonaro: cantautrice, interprete e ricercatrice siciliana di Paternò, si occupa di musica popolare reinterpretando canti siciliani di tradizione orale, con particolare attenzione al racconto del mondo femminile. Come cantautrice ha inciso Cuttuni e lamé – Trame streuse di una canta storie (2017) e Moviti Ferma (2020), con la produzione artistica di Puccio Castrogiovanni.

Patrimonio poetico nel gallo italico di San Fratello

Si interessa alla riscoperta del patrimonio poetico nel gallo italico di San Fratello, Messina e, nel percorso di esplorazione delle isole linguistiche ancora vive in Sicilia, ha preso parte al progetto Skanderband, che lavora sul repertorio Arbereshe. Dal 2008 è cantante solista dell’Orchestra Popolare Italiana dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, diretta da Ambrogio Sparagna. Nel 2013 ha inciso La Custodia del Fuoco con il Majarìa Trio, in cui si rielaborano i testi delle raccolte ottocentesche in chiave etno jazz. Ha fondato la Casa Museo del Cantastorie di Paternò, centro di produzione e creazione dell’arte della narrazione e ha cantato le colonne sonore di film per il cinema, documentari e video d’arte tra cui Mine Vaganti di Ferzan Ozpetek, Romanzo criminale di Stefano Sollima, La doppia ora di Giuseppe Capotondi, La Siciliana ribelle di Marco Amenta.

Biglietti disponibili su Ticketone.it

Prezzi:

platea 20€, tribuna 15€